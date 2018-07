Sem partidas, São Paulo aproveita para aprimorar o padrão de jogo

Após as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, o São Paulo ficou mais de duas semanas treinando para acertar as coisas e corrigir os problemas do time. O técnico Rogério Ceni aproveitou para melhorar a dinâmica de jogo da equipe e aprimorar o jogo aéreo defensivo, que foi um dos problemas no início da temporada.

Para o meia Cueva, é estranho apenas ver os adversários em campo. "No São Paulo se estranha muito não jogar, mas somos conscientes da situação que estamos passando, somos guerreiros, e vamos lutar para chegar ao título. Estamos trabalhando sem jogos e estivemos perto de ganhar no Paulista, mas isso é do futebol. Isso dá vontade de querer mais", avisou.

Nesse período sem partidas, alguns jogadores tiveram tempo de se recuperar de lesões, mas outros acabaram se machucando, como o volante Wesley e o atacante Morato. O técnico Rogério Ceni pretende ter um grupo mais enxuto e uma de suas tarefas é fazer com que os treinamentos da equipe sejam sempre instigantes para os atletas.

"O Rogério sempre trata de trabalhar cada dia distinto, pedindo coisas e sugerindo alternativas. O mais importante é que o grupo esteja atento e concentrado no que ele quer. Temos um grupo forte para conseguir grandes coisas. Cada treino fazemos com todo carinho e vontade, é isso que um jogador tem de querer sempre", comentou.