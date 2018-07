Sem patrocínio master, presidente do Santos demite gerente de marketing

O Santos está com o espaço mais valorizado de sua camisa vago há dois anos. O primeiro a cair por não conseguir fechar com uma empresa disposta a estampar a sua marca no peito e costas da camisa por R$ 25 milhões/ano, em 2013, foi Armênio Neto, que fez parte da primeira equipe da administração de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Depois foi a vez de Fernando Montanha, com a troca de diretoria, no começo de 2015.

A primeira passagem de Fernandes pelo Santos foi durante o período de Marcelo Teixeira na presidência. Ao retornar ao clube, em janeiro, o máximo que ele conseguiu foram alguns patrocinadores pontuais. Diante da retração do mercado, a ideia do ex-gerente era conseguir um patrocinador para o peito da camisa e outro para as costas, por entender que seria mais fácil vender duas cotas de R$ 10 milhões do que uma de R$ 18 milhões, mas não obteve sucesso.

Modesto concede entrevista nesta terça-feira às 15h, na Vila Belmiro, e deve falar sobre os motivos da demissão de Fernandes e sobre as negociações para convencer o Milan a prorrogar o empréstimo de Robinho (termina no dia 30 de junho) e para renovar com do artilheiro Ricardo Oliveira, que ganha R$ 50 mil por mês e tem contrato até dia 4 de maio.