Sem Paulinho, Dorival confirma Patito entre os titulares do Santos

Sem poder contar com Paulinho, o técnico Dorival Júnior confirmou a escalação de Patito Rodríguez no ataque do Santos, na partida contra o Novorizontino, neste sábado, em rodada do Paulistão. Paulinho se recupera de febre e será poupado pela comissão técnica.

"Patito começa. Paulinho nem viaja em razão da situação dele. Primeiro vamos recuperá-lo, depois ele volta a ter condições de jogo. Eles têm características semelhantes. Patito carrega mais (a bola), é um pouco mais agudo. Paulinho trabalha com uma condição tática diferente", explicou o treinador.

Dorival, contudo, fez questão de destacar que não escolheu Patito por falta de opção. O treinador exaltou o desempenho do jogador e revelou que o indicou para ser contratado pelo Atlético Mineiro, em 2011. Patito, que voltou ao clube após empréstimo, nunca se firmou no Santos.

Agora, o atacante argentino terá a chance de mostrar serviço em campo, ao lado de Ricardo Oliveira. O Santos será escalado com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Patito Rodríguez e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados no Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Caju;

Zagueiros: Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo;

Meio-campistas: Alison, Thiago Maia, Lucas Lima, Renato, Léo Cittadini, Serginho, Ronaldo Mendes, Rafael Longuine, Vitor Bueno e Elano;

Atacantes: Ricardo Oliveira, Gabriel, Joel, Neto Berola e Patito Rodríguez.