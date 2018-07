Sem Paulinho, Tottenham bate Schalke 04 em amistoso

Em preparação para a temporada 2014/2015 do futebol inglês, o Tottenham derrotou o Schalke 04 em amistoso disputado neste sábado, em casa, no White Hart Lane. Com gols de Adebayor e Soldado, um em cada tempo, os anfitriões venceram por 2 a 1. Kevin-Prince Boateng marcou o gol de honra dos alemães.

O Tottenham não contou com o volante Paulinho. Ainda voltando de férias depois de ter participado da campanha brasileira no quarto lugar da Copa do Mundo, o jogador sequer foi relacionado para o confronto.

Dominante, o Tottenham abriu o placar aos 28 minutos, quando Adebayor recebeu dentro da área e teve calma para dominar e fuzilar. No segundo tempo, aos 21 minutos, Soldado aproveitou rebote do goleiro e tocou de cabeça por cobertura para ampliar. Já aos 35, Boateng recebeu na área e encheu o pé para diminuir.