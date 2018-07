Sem Paulinho, Tottenham se garante na Liga Europa

LONDRES - Depois de golear o Dínamo Tbilisi no jogo de ida, na Geórgia, o Tottenham entrou em campo nesta quinta-feira, em Londres, apenas para confirmar a classificação à fase de grupos da Liga Europa. E o time inglês fez isso de forma contundente, ao aplicar nova vitória tranquila, desta vez por 3 a 0. Poupado, Paulinho ficou no banco e não entrou, ao contrário de Sandro, que foi titular.

O Tottenham foi um dos 29 times que garantiram nesta quinta-feira vaga na fase de grupos da segunda principal competição de clubes da Europa. O sorteio das chaves acontecerá já nesta sexta-feira, às 7h45 (de Brasília), na sede da Uefa, em Nyon.

A vitória do Tottenham nesta quinta começou a ser construída aos 39 minutos, quando Jermain Defoe recebeu bom passe de Holtby e marcou. O próprio Defoe marcaria o segundo, ainda no primeiro tempo, aos 45, aproveitando bola de Sigurdsson. Aos 23 minutos, Holtby marcou o terceiro e fechou o placar.

Outro classificado desta quinta foi a Fiorentina, mas os italianos precisaram suar muito. Depois de vencer por 2 a 1 fora de casa, o time de Florença foi surpreendido e perdeu para o Grasshoppers por 1 a 0. A vaga só foi garantida por conta do gol marcado no mando do adversário.

Se a Fiorentina passou no sufoco, a Udinese não deu a mesma sorte e acabou eliminada. Depois de perder por 3 a 1 na Itália, a equipe empatou por 1 a 1 com o Liberec na República Checa. Outro grande que caiu foi o Stuttgart, que empatou por 2 a 2 com o Rijeka em casa depois de perder por 2 a 1 na ida.

Por outro lado, Betis, Sevilla e Dínamo de Kiev avançaram com goleadas. O Betis recebeu o Jablonec e passou com facilidade por 5 a 0. Também em casa, o Dínamo de Kiev despachou o Aktobe por 5 a 1. Já o Sevilla viajou até a Polônia e mesmo assim fez 5 a 0 no Slask Wroclaw.

Confira os classificados desta quinta para fase de grupos da Liga Europa:

Saint Gallen (SUI)

Rubin Kazan (RUS)

Maccabi Haifa (ISR)

Rapid Viena (AUT)

Dínamo de Kiev (UCR)

Elfsborg (SUE)

Rijeka (CRO)

Trabzonspor (TUR)

Esbjerg (DIN)

Liberec (RCH)

Sheriff (MOL)

Zulte Waregem (BEL)

Besiktas (TUR)

Petrolul (ROM)

Genk (BEL)

Chornomorets (UCR)

Apollon (CYP)

Thun (SUI)

Estoril (POR)

Dnipro (UCR)

Salzburg (AUT)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Standard Liège (BEL)

Sevilla (ESP)

Kuban (RUS)

Fiorentina (ITA)

Tottenham (ENG)

Betis (ESP)