Sem Paulo Miranda, Leão testa Edson Silva na zaga O técnico Emerson Leão comandou na manhã desta terça-feira, no CT de Cotia, mais um coletivo visando a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Botafogo, no Morumbi. E o treinador fez apenas uma mudança em relação ao time treinado na última segunda. O zagueiro Paulo Miranda, com dores na coxa, foi substituído por Edson Silva.