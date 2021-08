Sem Pedro, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Olimpia no Paraguai

O Flamengo divulgou nesta terça-feira os relacionados para o confronto de ida das quartas de final da Libertadores contra o Olimpia, nesta quarta-feira, no Paraguai. A ausência de Pedro, devido a uma entorse no tornozelo sentida durante a partida contra o Internacional, é a principal mudança na lista. Além, é claro, da presença de Gabriel Noga e Lázaro.

Ainda sem o zagueiro Rodrigo Caio, que passa por um processo de recuperação no joelho, o técnico Renato Gaúcho deve repetir a dupla de zaga do último jogo - goleada de 4 a 0 sofrida para o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro: Gustavo Henrique e Léo Pereira. Cabe destacar que Bruno Viana, outra opção no setor, foi diagnosticado com a covid-19 e cumpre isolamento.

Com o critério "gol fora de casa" aplicado na Libertadores, qualquer vantagem pode representar muita coisa para o Flamengo neste primeiro duelo no Paraguai. O time rubro-negro é responsável pela melhor campanha do torneio nas oitavas de final e chega com moral, diante de um fragilizado Olimpia.

Flamengo e Olimpia se cruzam pela primeira vez nas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. O duelo está marcado para ocorrer às 19h15 (de Brasília), no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, e contará com cerca de dois mil torcedores rivais.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros - Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo;

Laterais - Filipe Luís, Isla, Matheuzinho, Ramon e Rodinei;

Zagueiros - Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga;

Meias - Arrascaeta, Diego, Éverton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia e William Arão;

Atacantes - Bruno Henrique, Gabriel, Lázaro, Michael, Vitinho e Victor Gabriel