Sem Pedro, Flu aposta em nova dupla de ataque para surpreender na Arena Condá

Sem Pedro, principal destaque do Flu na temporada, o time carioca aposta na nova dupla de ataque formada por Everaldo e Luciano para surpreender a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá. Os dois jogadores marcaram gols contra o Desportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, no meio da semana passada, e estão mais leves e prontos para engrenar com a camisa do clube carioca.

"O Pedro é um grande jogador, indiscutível, mas não podemos ficar lamentando. Everaldo e Luciano estão numa crescente e fizeram um grande jogo em Quito, por exemplo, assim como Sornoza, que é um jogador talentoso e muito querido pela torcida tricolor", elogiou o técnico Marcelo Oliveira.

Ele, inclusive, deve repetir o time que bateu o Deportivo Cuenca, mantendo o esquema com três zagueiros: Gum, Ibañez e Digão. A única dúvida é em cima do desgaste de Sornoza, mas a tendência é que o meia inicie entre os titulares.

"É muito difícil vencer a Chapecoense na Arena Condá. É um time duro, forte dentro de casa. Vai ser uma partida complicada, precisamos de atenção total para poder surpreender. Acreditamos no potencial dos nossos jogadores e sabemos que podemos sair de lá com pontos importantes", finalizou o técnico, em seu discurso confiante.

O Fluminense tem 31 pontos na tabela de classificação e ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento. O primeiro time dentro da na zona de descenso é o Ceará, com 27.