Sem pensar no Palmeiras, Carille vai com força máxima contra Ponte por respeito

O técnico Fábio Carille confirmou nesta sexta-feira a equipe do Corinthians para encarar a Ponte Preta, sábado, às 19h, na Arena Corinthians, com força máxima. O treinador explicou que, por respeito ao time de Campinas, não pretende poupar nenhum atleta visando o clássico com o Palmeiras, que será na próxima quarta-feira.

“Não vou fazer isso (poupar). Só se algum jogador correr risco de lesão. Os mesmos três pontos do Palmeiras valem com a Ponte Preta. Se eu fizer isso, estarei desrespeitando a Ponte Preta e relaxando meus jogadores”, explicou o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Nem mesmo os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos, casos de Gabriel, Rodriguinho, Jô e Marquinhos Gabriel serão preservados. “Os cuidados são sempre os mesmos. Evitar levar cartões bobos, reclamar com o juiz, essas coisas. Tem que estar focado e por aqui não se fala de Palmeiras”, assegurou o comandante corintiano.

Em relação ao time que enfrentou o Botafogo na última rodada , as novidades ficam para o retorno do paraguaio Romero, que cumpriu suspensão na última rodada, e a entrada do lateral-direito Léo Príncipe, que ocupa a vaga de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Léo Príncipe fez bons jogos neste ano. No primeiro tempo que ele fez contra o Chile, quando se machucou, foi muito bem. Ele também já jogou clássico com o São Paulo (1 a 1) e temos certeza que fará um grande jogo”, projetou Carille, que pode completar 26 jogos de invencibilidade dirigindo a equipe alvinegra neste sábado.

Sem mistérios, o Corinthians vai a campo com Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.