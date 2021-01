Sem perder desde novembro, Corinthians treina para estrear com vitória em 2021

Vindo de uma vitória sobre o Botafogo fora de casa, que resultou no sexto jogo seguido sem derrota, o Corinthians agora mira o Fluminense para estrear em 2021 com o pé direito. De olho no rival carioca, o técnico Vagner Mancini comandou o treino tático no CT Joaquin Grava para ajustar as jogadas, ensaiar bola parada e aprimorar as finalizações da equipe.

Uma vitória sobre o Fluminense coloca o time do Parque São Jorge mais perto na briga por uma vaga na Libertadores. Atualmente, o Corinthians tem 39 pontos, empatado com o Santos, que leva vantagem no saldo de gols. O mesmo Fluminense, rival da próxima quarta-feira, tem 43 pontos na 7ª colocação.

Vale lembrar que o jogo da 28ª rodada, contra o Palmeiras, teve de ser adiado devido compromisso do rival alviverde pela Libertadores. Com isso, quando jogar com o Flu na próxima semana, o Corinthians ainda terá um jogo por fazer, o que pode contribuir ainda mais para lugar no próximo torneio continental.

No treinamento desta quinta-feira para a primeira partida do ano, Vagner Mancini não pôde contar com Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam no departamento médico. Ausência certa para o duelo com os cariocas é Ramiro, que cumpre punição por três cartões amarelos.

COVID

O Corinthians anunciou em comunicado oficial que na última bateria de testes feita um funcionário foi diagnosticado com o novo coronavírus. No entanto, todo o elenco passou ileso e todos estão saudáveis neste aspecto.

Ainda de acordo com o clube, o membro do staff está assintomático e se recupera em casa. A testagem em questão aconteceu na última terça-feira e faz parte do protocolo sanitário estabelecido pelo time, não sendo assim vinculado com os exames da CBF.