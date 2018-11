Sem perder há cinco jogos, Sport promete buscar a vitória na Ilha do Retiro

Não era o que o técnico Milton Mendes esperava, mas o empate sem gols contra o Vitória ajudou o Sport a se manter fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sem perder há cinco jogos, o clube começa a fazer as contas para se manter na primeira divisão e faltando quatro jogos para o final da temporada, são necessários duas vitórias para alcançar a meta de 44 pontos. Neste domingo, às 17 horas (de Brasília), o time recebe o Flamengo no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 35.ª rodada.

Depois do jogo contra o Flamengo, o Sport tem mais três pedreiras pela frente: Chapecoense e São Paulo, fora de casa, e fecha o ano contra o Santos novamente no Recife. A sequência exige ainda mais concentração dos jogadores. Com 38 pontos, o empate serviu para o clube abrir um de vantagem para a zona de rebaixamento, mas ainda segue ameaçado.

"O Flamengo é uma grande equipe, mas nós também temos nossas armas e o nosso valor. Nós temos um modelo de jogo e algumas variantes. Espero que o Flamengo venha com posse de bola e na base da velocidade, o que vai exigir muito cuidado porque tem jogadores de extrema qualidade. Vamos tentar explorar os pontos mais frágeis deles", prometeu Milton Mendes.

A sua grande dor de cabeça está na lateral esquerda. Raul Prata recebeu o terceiro cartão amarelo e não pode jogar. O titular Sander, que vinha se recuperando de uma entorse no tornozelo, participou do treino da última sexta-feira, mas saiu de campo sentindo dores e ainda é dúvida. Se ele não conseguir se recuperar a tempo, o treinador vai ser obrigado a improvisar no setor.

Contra o Vitória, Andrigo foi deslocado para atuar na lateral direita e aparece como opção para um dos lados. Isso porque Cláudio Winck volta à direita após cumprir suspensão. Outra possibilidade que Milton já testou outras vezes é o zagueiro Ernando improvisado na esquerda, abrindo espaço para Ronaldo Alves começar no meio da defesa ao lado de Adryelson.

Com as dúvidas, o treinador só deve revelar o time minutos antes do jogo. O certo é que o volante Gabriel e Cláudio Winck voltam de suspensão e estão confirmados. Certo também é o apoio da torcida, que deve lotar as arquibancadas do estádio da Ilha do Retiro como já fez no último confronto.

FICHA TÉCNICA

SPORT - Mailson; Cláudio Winck, Adryelson, Ernando e Sander; Marcão, Jair, Gabriel, Michel Bastos e Mateus Gonçalves; Hernane. Técnico: Milton Mendes.