Sem perder na Vila neste Brasileirão, Santos testa embalo contra o Sport

Ganhando consistência e confiança no Brasileirão a cada rodada, o Santos terá um bom teste contra o Sport nesta quarta-feira, às 20h30, pela oitava rodada. O time paulista ainda não perdeu na Vila Belmiro no campeonato e, se confirmar o bom momento em seu estádio, poderá entrar na briga pelas primeiras posições da tabela. Já o Sport tenta encerrar a sequência de três tropeços consecutivos.

Em quatro jogos na Vila neste Brasileirão, o Santos só perdeu pontos no empate sem gols com o Juventude. Venceu Ceará, o clássico com o São Paulo e desbancou o Atlético-MG, até então candidato ao título, apesar dos seguidos desfalques. Fora de casa, foram as duas derrotas e um empate, com o Grêmio.

O responsável por este bom retrospecto na Vila é Fernando Diniz. Com o treinador, o time jogou seis vezes em casa e venceu cinco, por diferentes competições. Foram nove gols marcados e apenas um sofrido, alcançando quase 90% de aproveitamento.

A consistência nos resultados em casa vem sendo acompanhada de boas atuações. O Santos vem exibindo solidez em todos os setores Antes de Diniz, o ataque se destacava, mas a defesa penava, principalmente no Paulistão e na Copa Libertadores. Foram oito gols sofridos na temporada 2021 antes da chegada do treinador.

Com Diniz, até os criticados laterais Pará e Felipe Jonatan voltaram a fazer boas apresentações, dando apoio aos zagueiros Luiz Felipe e Luan Peres. Nesta quarta, o quarteto terá o reforço de Camacho, volante que costuma jogar bem à frente da defesa. Ele cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e retomará sua vaga de titular contra o Sport.

Em compensação, o treinador terá novamente o desfalque do goleiro John, ainda se recuperando de uma entorse no joelho sofrida no clássico com o São Paulo. João Paulo seguirá entre os 11. Outras baixas são o atacante Marinho, por suspensão, e o volante Alison, machucado. Jean Mota e Carlos Sánchez devem completar o meio, com Gabriel Pirani de opção para o lugar do uruguaio.

Sport em busca da reação

Para o jogo na Vila, o técnico Umberto Louzer deve manter o esquema com dois zagueiros, assim como aconteceu no empate sem gols com o Cuiabá no último final de semana. Isso porque, Iago Maidana, que vinha sendo titular quando o time jogava no esquema com três zagueiros, voltou a sentir dores musculares no abdome e segue fora.

Com isso, Rafael Thyere e Sabino continuam formando a dupla titular da zaga do Sport. Além de Maidana, o time pernambucano tem mais duas baixas no setor defensivo. O lateral-direito Patric está suspenso e o lateral-esquerdo Sander sofreu um trauma no pé e permaneceu no Recife em recuperação.

O volante João Igor e o atacante Leandro Barcia, ambos entregues ao departamento médico há algumas rodadas, estão em fase de transição, mas devem voltar a atuar a partir das próximas rodadas.

Com cinco pontos, o Sport começa a rodada na 15ª colocação. O Santos figura no sexto posto da tabela, com 11 pontos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x SPORT

SANTOS - João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez (Gabriel Pirani); Lucas Braga, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

SPORT - Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Everaldo, Paulinho Moccelin e André. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva (RS).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).