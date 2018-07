Sem peritos, reconstituição do crime de Oruro é adiada

Essa etapa da investigação, chamada de inspeção pelas autoridades bolivianas, é importante para definir o rumo das investigações sobre a morte do adolescente atingido por um disparo de sinalizador da torcida corintiana, no dia 20 de fevereiro, na partida entre San Jose e Corinthians, pela Copa Libertadores. A reconstituição do crime propriamente dita será realizada apenas no final das investigações, que devem ser encerradas em cinco meses.

Para os corintianos, a etapa desta segunda é uma grande oportunidade para comprovarem a alegação de que não tiveram participação direta no disparo do sinalizador e aguardarem a conclusão do processo em prisão do domiciliar - a torcida Gaviões da Fiel já alugou um imóvel em Cochabamba para os torcedores. Os indiciados querem provar que o autor do disparo foi o menor de idade que confessou o crime, apresentou-se à justiça brasileira, e que aguarda definição da investigação feita no Brasil.