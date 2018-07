Sem 'peso', Lusa mira encerrar jejum contra Corinthians

SÃO PAULO - Quando entrar em campo, neste domingo, a Portuguesa tentará encerrar um jejum que já dura mais de uma década. É que a equipe não vence o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro há quase 13 anos. A última vitória aconteceu em outubro de 2000, quando bateu o rival por 3 a 2, no estádio do Pacaembu, pela primeira fase da Copa João Havelange.

Desde então, os dois times se enfrentaram apenas em mais cinco oportunidades, com duas vitórias alvinegras e três empates. Curiosamente, os três últimos jogos terminaram empatados. O último deles no primeiro turno deste Brasileirão, quando houve um 0 a 0 no Pacaembu. No histórico geral, o Corinthians leva grande vantagem contra a rival. Até hoje, os dois clubes se enfrentaram em 253 oportunidades com 141 vitórias corintianas, 53 empates e 58 vitórias da Portuguesa. Os alvinegros marcaram 509 gols e sofreram 330.

Para superar estes números negativos, a Portuguesa aposta em sua grande fase. Nos últimos sete jogos, foram cinco vitórias e duas derrotas, com um aproveitamento de 71%. "Estamos jogando sem o peso que nos acompanhava há poucas rodadas e isso já tem feito a diferença a nosso favor", ressaltou o lateral-esquerdo Rogério, referindo-se à presença do time na zona de rebaixamento. Após a vitória sobre o Internacional, o time chegou aos 28 pontos e se manteve fora da zona de perigo.

Originalmente, a partida deveria acontecer no Canindé, mas ela foi transferida ao estádio Morenão, em Campo Grande (MS). Os dirigentes quiseram aproveitar o fato de enfrentar o clube de segunda maior torcida do país para lucrar, já que o local tem capacidade para mais de 25 mil pessoas. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos.