Sem Petros, São Paulo viaja nesta quarta-feira para duelo na Copa do Brasil

O zagueiro Éder Militão se recuperou da amidalite que o tirou do treino de segunda-feira e vai viajar nesta quarta-feira com a equipe para Maceió para enfrentar o CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado na quinta-feira. O jogador deve continuar atuando improvisado na lateral-direita.

+ 'Sou um dos melhores jogadores da posição', diz Hudson

A presença de Militão era a única dúvida da comissão técnica. O técnico Dorival Junior deve escalar ainda o volante Hudson na vaga de Petros, que está suspenso. O meia Cueva fará o segundo jogo seguido como titular da equipe.

No treinamento realizado nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o time titular atuou com Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nene; Cueva, Diego Souza e Marcos Guilherme.

O meia Valdivia poderá estrear, acirrando a disputa por uma vaga no meio-campo. Atualmente, o técnico Dorival Junior tem várias opções para o setor de criação, como Shaylon, Lucas Fernandes, o próprio Cueva, Nene e Diego Souza. Vindo do Atlético-MG e emprestado pelo Internacional, Valdivia vem treinando normalmente nos últimos dias.

Antes da partida, o São Paulo terá mais um dia de atividade. O vencedor do confronto será definido em partida única. O próximo adversário sairá do jogo entre Novo Hamburgo-RS e CRB-AL.