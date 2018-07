Sem Pierre, Atlético-MG terá estreia de Rafael Carioca

O técnico Levir Culpi comandou na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Galo, o último treino do Atlético Mineiro antes da viagem para Florianópolis, onde neste domingo a equipe enfrentará o Figueirense, às 18h30, no Estádio Orlando Scarpelli, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o trabalho serviu para o treinador confirmar a estreia do volante Rafael Carioca já como titular neste confronto, pois Pierre, lesionado, foi vetado da partida na capital catarinense.

Apresentado na última quarta-feira como novo reforço, Rafael já havia treinado como titular no dia seguinte, o que voltou a acontecer em coletivo realizado nesta sexta. Já Pierre, com um edema na coxa direita, sequer viajará com a delegação atleticana e ficará em Belo Horizonte para dar continuidade ao seu processo de recuperação.

Levir Culpi acabou repetindo neste último treino a mesma formação titular usada na atividade de quinta-feira. Assim, o treinador deve mandar a campo a equipe atleticana com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Josué, Dátolo e Maicosuel; Diego Tardelli e Jô.

O comandante relacionou 20 jogadores para este duelo diante do Figueirense. Principal novidade neste grupo, Rafael Carioca fará a sua estreia depois de ter sido emprestado por um ano pelo Spartak Moscou, da Rússia.

Confira os relacionados para o jogo contra o Figueirense:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Emerson Conceição, Alex Silva, Marcos Rocha e Pedro Botelho.

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson e Leonardo Silva.

Volantes: Rafael Carioca, Claudinei, Fillipe Soutto e Josué.

Meias: Dátolo e Maicosuel.

Atacantes: Luan, André, Diego Tardelli, Marion e Jô.