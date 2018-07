Sem Pierre, Cuca treina com Richarlyson como volante

BELO HORIZONTE - Ainda sem poder contar com Pierre, que tem um estiramento no adutor da coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Newell''s Old Boys, o técnico Cuca fez um novo teste na equipe titular do Atlético-MG nesta quinta-feira. No treino da tarde, deslocou Richarlyson para o meio-campo, em sua posição de origem, e escalou Júnior César na lateral esquerda.

Isso porque são três desfalques certos para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, quarta-feira que vem, em Rosário, na Argentina: Réver, suspenso, Leonardo Silva e Leandro Donizete, machucados. Rafael Marques, Gilberto Silva e Josué, respectivamente, serão os substitutos dos ausentes.

Para a vaga de Pierre, que passou por exame de imagem nesta quinta-feira e segue com uma inflamação na coxa esquerda, Cuca vinha testando Lucas Cândido, garoto vindo das categorias de base. Diante da cada vez mais provável ausência do volante titular na Argentina, o treinador resolveu mexer na estrutura da equipe e deslocar Richarlyson para atuar como segundo volante.

Assim, o time treinou de tarde na Cidade do Galo com Victor; Marcos Rocha, Rafael Marques, Gilberto Silva e Junior César; Josué, Richarlyson, Ronaldinho e Diego Tardelli; Alecsandro e Luan. A dupla de ataque na Argentina, porém, será Bernard e Jô, que estão com a seleção brasileira e só devem voltar na segunda-feira, depois da final da Copa das Confederações.