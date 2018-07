Sem poder contar com Guerrero e Emerson, Flamengo encara Corinthians no Maracanã As ausências de Guerrero e Emerson Sheik terão de ser superadas pelo Flamengo, que vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois atacantes atuavam pela equipe paulista até junho e durante as negociações de transferência para o rubro-negro ficou decidido em acordo que não poderiam enfrentar o ex-clube.