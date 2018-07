Sem poder escalar reforços, Flamengo terá jovens contra o Madureira

RIO - O Flamengo ficou sabendo apenas nesta terça-feira que a sua partida do dia seguinte, contra o Madureira, será mais cedo que o previsto. O jogo, anteriormente marcado para às 17h, agora será às 16h30, porque não há iluminação natural no estádio de Conselheiro Galvão.

Na partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Dorival Júnior deve usar diversos garotos. Isso porque o volante Elias e o lateral-esquerdo João Paulo não tiveram suas situações regularizadas - eles foram registrados nesta terça-feira na Federação Carioca, mas o limite é dois dias antes do jogo.

Assim, uma das duas únicas novidades com relação ao time que enfrentou o Quissamã, na estreia, será a participação do zagueiro González, que entra no time na defesa. Outra é que Ramon, suspenso, dará lugar a Felipe Dias, da equipe júnior, na lateral-esquerda.

Sem Elias, Dorival Júnior vai manter Rodolfo como terceiro homem de meio-campo. Na frente, continuam Rafinha e Nixon fazendo companhia a Hernane. O time deverá ter: Felipe; Léo Moura, Renato Santos, Gonzalez e Felipe Dias; Cáceres, Ibson e Rodolfo; Rafinha, Nixon e Hernane.