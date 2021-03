Sem poder jogar em SP, Corinthians 'recebe' o Retrô, em Saquarema, pela Copa do Brasil

Em meio aos recordes de mortes e de internações por causa da pandemia, o Corinthians continua sua peregrinação para jogar longe de São Paulo. Hoje, às 21h30, o time “recebe” o Retrô, de Pernambuco, em Saquarema, no interior do Rio, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

As partidas estão proibidas em território paulista como parte da fase emergencial do Plano São Paulo, que tenta diminuir a ocupação de leitos nos hospitais e baixar a taxa de transmissão do vírus. O Corinthians, no entanto, seguiu com seus jogos. Na terça-feira, derrotou o Mirassol por 1 a 0 em Volta Redonda, também no Rio, pela quinta rodada do Paulistão Sicredi.

Depois da partida, a delegação seguiu para a capital fluminense e treinou no CT do Flamengo antes de voltar a campo. Da Barra da Tijuca, onde ficou hospedado, os jogadores farão o deslocamento de cerca de 120 quilômetros para o local do jogo, hoje, pela manhã. Saquarema também tem uma série de restrições, como o fechamento das praias, barreiras de acesso e limite de ocupação nos hotéis.

O Corinthians estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Salgueiro, por 3 a 0. A única dúvida para a partida é o lateral-direito Fagner, que ficou fora do treino de ontem por lesão. Se ele não tiver condições, o zagueiro Bruno Méndez será improvisado.

O Retrô é um time pernambucano e entrará em campo desfalcado do meia Stephano Leal. O jogador é filho do tetracampeão Branco, que está internado desde o último dia 16 por causa da covid-19.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X RETRÔ-PE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (B. Méndez), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro; Otero (Cazares), Varanda e Mosquito; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

RETRÔ: Jean; Neilson, Del'Amore, Baumer e Guilherme; Lucas Gonçalves, Gelson e Kauê; Janderson, Thiaguinho e Mayco Félix. Técnico: Nilson Corrêa

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).

LOCAL: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

HORÁRIO: 21h30.

NA TV: SporTV.