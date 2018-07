Sem poder jogar na Cisjordânia, Palestina ganha de 6 a 0 pelas Eliminatórias

Pelo mesmo Grupo A, os Emirados Árabes Unidos receberam Timor Leste em Abu Dabi e ganharam por 8 a 0. Lá, foi Ahmed Khalil quem marcou quatro vezes na equipe de língua portuguesa comandada pelo brasileiro Fernando Rogério Alcântara, ex-técnico do Salgueiro-PE.

A liderança da chave é a Arábia Saudita, que folgou na rodada. Os Emirados Árabes Unidos vêm em segundo, com 10 pontos, com a Palestina em terceiro, com nove, mas os palestinos já fizeram seis jogos, contra cinco dos rivais. O primeiro dentre os cinco times do grupo avança de fase. Também os quatro melhores dos oito segundos colocados se classificam.

Pelo Grupo F, a Tailândia venceu Taiwan por 4 a 2 e se aproximou da classificação. A chave tem quatro times porque a Indonésia foi desclassificada. Com 13 pontos em cinco partidas, a Tailândia torce por um tropeço do Iraque, que tem cinco pontos em três partidas. Os dois times se enfrentam em março, no Iraque, com a Tailândia jogando pelo empate.

Por fim, pelo Grupo H, o Usbequistão virou sobre a Coreia do Norte e venceu por 3 a 1, enquanto o Iêmen ganhou das Filipinas por 1 a 0, fora de casa. Com seis jogos já realizados, a Coreia do Norte lidera, com 13 pontos, contra 12 do Usbequistão.