Sem poder levar torcida, Palmeiras vai colocar telão na arena na quarta

Sem poder levar torcida visitante a jogos da Copa Libertadores, o Palmeiras encontrou uma alternativa. Para o jogo contra o Barcelona, na quarta-feira, em Guayaquil, o clube vai instalar no Allianz Parque um telão para transmitir a partida, válida pelo confronto de ida das oitavas de final da competição.

O espaço aberto aos palmeirenses será em quatro setores do estádio. As entradas variam de R$ 70 e R$ 250. Neste último setor o valor já incluir comida e bebida, até mesmo alcoólica. As vendas para o público começam nesta sexta-feira pela manhã, com preferência para os integrantes do programa de sócio torcedor.

O Palmeiras não poderá levar torcedores ao Equador como punição aos conflitos em abril, em Montevidéu, ao fim de jogo com o Peñarol. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) determinou ao clube paulista a restrição de jogar três partidas como visitante na competição sem poder levar torcedores. O jogo em Guayaquil será o primeiro desses compromissos.