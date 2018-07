Sem poder ter reforços até fim do ano, Atlético de Madrid anuncia meia Vitolo

Proibido de contar com reforços até o final deste ano após ter sido punido pela Fifa por irregularidades relacionadas à aquisição de jogadores menores de idade, em pena anunciada em janeiro de 2016, o Atlético de Madrid anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do meia Víctor Machín Pérez, mais conhecido como Vitolo, que acertou acordo para defender a equipe espanhola pelos próximos cinco anos.

Por causa da punição imposta pela entidade máxima do futebol mundial, que impede o clube madrilenho de inscrever qualquer jogador nesta janela de transferências internacionais, o Atlético informou que o meio-campista defenderá o Las Palmas até o fim de 2017 após rescindir o seu contrato com o Sevilla, no qual vinha atuando anteriormente.

Vitolo, de 27 anos, jogou pela seleção espanhola em 11 partidas em sua carreira e vai se apresentar ao Atlético de Madrid em 1º de janeiro de 2018. O acordo que firmou com o time irá até 30 de junho de 2022. "É um jogador de comprovada experiência e qualidade, que já defendeu a camisa da seleção principal em 11 ocasiões e já se tornou um dos jogadores mais desequilibrantes do Campeonato Espanhol nas últimas temporadas", escreveu o Atlético ao comentar a contratação.

Mais novo reforço da equipe comandada por Diego Simeone, Vitolo também estará fazendo um breve retorno ao Las Palmas, time que o lançou profissionalmente, antes de o meio-campista passar a vestir a camisa do Sevilla a partir de 2013. De lá para cá, ele conquistou três títulos da Liga Europa pelo time, em 2014, 2015 e 2016.

Para tirar Vitolo do Sevilla, o Atlético vai pagar uma multa de rescisão de contrato do jogador fixada em 37,5 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões na cotação atual). Curiosamente, o clube da capital nacional confirmou o reforço depois de o presidente do Sevilla, José Castro, ter afirmado nesta semana que já tinha acertado a renovação do contrato do jogador. Segundo a imprensa espanhola, a reviravolta nesta situação ocorreu após a equipe da capital ter oferecido uma contraoferta ao próprio atleta de até 5 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), que ele também receberia nesta grande transação.