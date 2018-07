Sem polemizar, Iniesta crê em renovação com Barcelona O meia espanhol Andrés Iniesta se mostrou otimista em renovar contrato com o Barcelona. O jogador tratou de amenizar a polêmica de que ele teria pedido muito dinheiro para prorrogar seu vínculo com o clube da Catalunha, com quem tem contrato até o junho de 2015. Segundo a imprensa da Espanha, o Barça ofereceu inicialmente 12 milhões euros por ano para que o astro fique até o meio de 2018, proposta que foi recusada pelo atleta.