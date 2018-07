Sem pontuar após quatro rodadas no Espanhol, Valencia demite o treinador

O péssimo início de temporada e as quatro derrotas nas quatro primeiras partidas do Campeonato Alemão fizeram com que o Valencia anunciasse nesta terça-feira a demissão de seu treinador. Pako Ayestarán foi dispensado após uma reunião da direção do clube. Ele estava no comando desde março.

"Após a reunião do Conselho de Administração realizada no dia de hoje, o Valencia Clube de Futebol tomou a decisão de dispensar de seu cargo o treinador Pako Ayestarán. A decisão foi tomada após a análise da atual situação esportiva e dos resultados obtidos", explicou o clube nesta terça.

Ayestarán havia assumido o Valencia após a desastrosa passagem de Gary Neville na temporada passada. Ele até conseguiu bons resultados que evitaram que o clube corresse reais riscos de rebaixamento, mas no início deste Campeonato Espanhol a situação desandou. Em quatro partidas, foram derrotas para Las Palmas, Eibar, Betis e Athletic Bilbao.

"o Valencia deseja agradecer a aplicação, o esforço e o profissionalismo de Pako Ayestarán e sua comissão técnica no seu tempo à frente da equipe. O clube lhe deseja toda sorte no futuro", comentou o clube.