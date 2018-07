Sem poupar, Botafogo terá força máxima diante do Ceará

Apesar da campanha ruim, que o deixa muito perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Botafogo não pensa em poupar jogadores na Copa do Brasil. Assim, irá a campo com força máxima para a partida de ida das oitavas de final, nesta quarta-feira, contra o Ceará, a partir das 22 horas, no Maracanã.

A exceção será o meia Daniel. O jogador saiu de campo mais cedo do jogo contra a Chapecoense, no último sábado, pelo Brasileirão, após sentir dores na coxa direita. Nenhuma lesão foi constatada, ele ainda está receoso e ficará de fora da escalação do técnico Vagner Mancini diante do Ceará. Recuperando-se de contusão, o também meia Carlos Alberto é outro que não joga nesta quarta-feira.

O restante do time será o mesmo que venceu a Chapecoense no sábado passado. O atacante Emerson, que não treinou na terça-feira por causa de dores no calcanhar direito, está confirmado como titular. E na defesa, André Bahia ganhou definitivamente a vaga de Dória, que ficará mais uma vez no banco.

Apesar de enfrentar um time que disputa atualmente a Série B, o Botafogo promete atenção redobrada diante do Ceará. Afinal, o adversário passou com tranquilidade sobre o Inter na fase anterior da Copa do Brasil, com duas vitórias nos dois jogos do confronto (por 2 a 1 em Porto Alegre e 3 a 1 em casa).