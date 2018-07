Sem poupar titulares, Fluminense recebe o Atlético-PR no Maracanã neste sábado O Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do foco na Copa do Brasil - a equipe disputa a segunda partida da semifinal contra o Palmeiras na próxima quarta-feira -, o time tricolor das Laranjeiras não poupará esforços no Brasileirão. Com 40 pontos, está na 12.ª colocação da tabela de classificação.