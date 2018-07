Sem Pratto e Robinho, Atlético-MG sofre com desfalques na rodada O Atlético-MG pode ter uma dezena de desfalques para enfrentar o Grêmio, quinta-feira, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalques no empate com o Atlético-PR, domingo, o zagueiro Leonardo Silva e o atacante Lucas Pratto continuam no departamento médico. Robinho, outro que ficou fora, apenas correu ao redor do gramado nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco.