Sem prazo de recuperação, Atlético de Madrid confirma lesão de Diego Costa

O Atlético de Madrid pode ter um desfalque importante nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. O clube informou nesta terça-feira que o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não tem prazo para retornar aos gramados depois de ter passado por exames médicos.

A lesão no músculo adutor esquerdo de Diego Costa, que passou por exames na Clínica da Universidade de Navarra, em Madri, aconteceu no último minuto do amistoso em que o Atlético de Madrid venceu por 2 a 1 a Juventus no sábado passado, em Estocolmo. O atacante havia entrado no segundo tempo no lugar de Morata e o clube espanhol resolveu fazer uma ressonância logo que retornou para a Espanha.

O clube ainda não confirmou o tempo de afastamento que será necessário impor a Diego Costa para que seja tratada a lesão, mas citou que depende do ritmo da recuperação.

A estreia do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol está marcada para este domingo. Em casa, o time recebe o Getafe, pela primeira rodada da competição nacional, mas de qualquer maneira Diego Costa não poderia jogar por estar suspenso.

Na temporada passada, por conta de sua expulsão na derrota por 2 a 0 para o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona, em abril, o atacante recebeu uma suspensão de oito jogos e o último deles ficou para a primeira rodada do campeonato seguinte.