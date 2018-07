Sem pré-temporada, Love intensifica treino físico no Fla

O atacante não passou pela pré-temporada como os demais e está defasado no condicionamento. Esses dias vão servir para colocá-lo em um patamar melhor. "(O Love) ainda não está dentro do ideal, mas é normal. Ele está no início de competição. Depois do quinto jogo o desempenho começa a melhorar", disse o preparador físico Ronaldo Torres.

Ronaldinho Gaúcho foi preservado da atividade por conta do amistoso da seleção brasileira, contra a Bósnia, na terça-feira, na Suíça. O camisa 10 participou de atividade leve com bola com jogadores que não estão sendo utilizados por Joel. Depois, cumprimentou o sobrinho Diego, que vai fazer um período de testes no clube.

Marcos González também foi poupado dos treinos físicos. O zagueiro chileno defende sua seleção em amistoso contra Gana, na quarta, nos Estados Unidos. Ambos não enfrentam, portanto, o Boavista, no mesmo dia, na estreia da equipe na Taça Rio, em Macaé.

DIRETORIA - Nesta sexta, o executivo Jairo dos Santos assumiu o posto de gerente de futebol do clube. Ele chega para compor a cúpula do departamento com Paulo César Coutinho, vice de futebol, e Sérgio Helt, promovido a supervisor. Dos Santos foi observador técnico da seleção brasileira em oito Copas do Mundo.

"Ele é um cientista do futebol. Hoje mesmo já chegou, assistiu ao treino e fez anotações pertinentes. Ele vai me auxiliar, vai observar jogadores daqui e de fora e passar ao Joel", contou Coutinho, que revelou que o clube está em negociações com o Libertad (PAR) para a contratação do volante Victor Cáceres.

Com o jogador já está tudo acertado, mas sua chegada é apenas para o meio do ano, depois do término da Libertadores da América, da qual o time paraguaio participa.

DEIVID - Mais animado, o atacante Deivid recebeu um telefonema da presidente Patrícia Amorim, dando-lhe apoio depois do incrível gol perdido contra o Vasco, quarta-feira, na semifinal da Taça Guanabara. "Não é você que deve ao Flamengo. É o Flamengo que deve a você", disse Amorim, referindo-se aos direitos de imagem em atraso que totalizam quase R$ 7 milhões.