Sem precisar operar, Vladimir deve participar da pré-temporada completa do Santos

Vladimir recebeu uma boa notícia neste início de férias do elenco do Santos. Após lesionar o ombro direito às vésperas da última partida da equipe na temporada, o duelo de domingo com o Sport, o goleiro realizou exames médicos que não detectaram necessidade de cirurgia. Assim, ele deverá iniciar a pré-temporada ao lado dos seus companheiros.

O Santos comunicou que Vladimir passou por uma reavaliação, que não detectou grande gravidade na lesão no ombro direito do goleiro. Assim, a recomendação para ele foi repousar e utilizar medicação anti-inflamatória. Desse modo, a expectativa é de que ele possa trabalhar ao lado dos companheiros já no começo da pré-temporada.

Reserva de Vanderlei, Vladimir disputou apenas dois jogos pelo Santos em 2018. Mas receberia uma oportunidade do técnico Cuca na rodada final do Campeonato Brasileiro, no confronto com o Sport, mas acabou se contundido, o que o impediu de entrar em campo.

Além disso, Vladimir poderá ganhar em importância no Santos em 2019, pois Vanderlei desperta o interesse de diversos clubes do futebol brasileiro, o que pode levá-lo a deixar o clube, abrindo espaço para o reserva conquistar seu espaço no time.

Vladimir não é o único jogador lesionado no elenco do Santos, que está em férias. O atacante Bruno Henrique, o volante Guilherme Nunes e o zagueiro Lucas Veríssimo também terminaram a temporada lesionados.

Décimo colocado no Brasileirão, o Santos assegurou vaga na Copa Sul-Americana de 2019. A equipe, que ainda não sabe quem será o substituto de Cuca, vai se reapresentar em 2 de janeiro. A estreia do time no Campeonato Paulista vai ser contra a Ferroviária, como mandante, sendo que a data-base da primeira rodada da competição é o dia 20 de janeiro.

Até lá, o Santos terá muitas pendências a resolver, pois além de Cua, o meio-campista Léo Cittadini e o atacante Gabriel deixaram o clube, enquanto o volante Renato se aposentou e agora vai se concentrar apenas nas funções de dirigente.