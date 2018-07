Sem preparo físico, Juninho preocupa técnico do Vasco

RIO - Em treino realizado nesta terça-feira, em São Januário, em que os profissionais do Vasco derrotaram os juniores por 4 a 1, o técnico Dorival Júnior pôde ter a noção de como usará o meia Juninho Pernambucano no Campeonato Brasileiro. O veterano atuou pelos juniores, foi bem no início, com passes precisos e um toque a mais de habilidade para o time.

No entanto, pareceu cansado ainda na primeira parte do treino. Ou seja, está bem longe de uma condição física mínima que possa representar de fato um reforço para a equipe. O próprio Juninho já admitiu que precisa de um trabalho específico, com fisioterapia e exercícios de musculação, para poder render o que a torcida do Vasco espera.

No treino, o destaque ficou para o atacante colombiano Montoya, que pode vir a atuar contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Para isso tem de ser inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).