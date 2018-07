Sem presidente, Cruzeiro apresenta reforços à torcida

Em um evento na Toca da Raposa, nesta quarta-feira, o Cruzeiro apresentou à imprensa e à torcida os seus quatro primeiros reforços para a temporada. Leandro Damião, Joel, Fabiano e Felipe Seymour já haviam sido anunciados, treinavam com o elenco, mas só nesta tarde vestiram oficialmente a camisa celeste.

Presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares não participou do evento. Ele foi representado pelo gerente de futebol Valdir Barbosa, que apresentou o lateral Fabiano (ex-Chapecoense), os atacantes Leandro Damião (ex-Santos) e Joel (ex-Coritiba) e o volante chileno Felipe Seymour, que estava na segunda divisão da Itália.

O nome mais cantado pela torcida foi o de Damião, que chega para substituir Marcelo Moreno, que não teve o empréstimo renovado junto ao Grêmio. O ex-santista agradeceu a confiança e prometeu corresponder em campo.

"O carinho da torcida, qualquer jogador quer ter, mas tenho de dar resultado em campo. Se não fizer meu trabalho, as coisas podem não acontecer, aí a torcida muda de uma hora para outra. Estou me preparando bastante para esta temporada", disse o jogador, que não agradou à torcida do Santos na temporada passada.

Barbosa disse que o Cruzeiro ainda deve fechar com outros dois reforços. O chileno Mena, do Santos, é o favorito para substituir Egídio na lateral-esquerda (o titular foi para a Ucrânia). A diretoria também negocia para ter o colombiano Riascos, do Monarcas Morelia, do México. Assim, seriam quatro estrangeiros entre seis contratados.