Sem pressionar o Liverpool, Coutinho se mantém neutro sobre ida ao Barça

Ao contrário das especulações que surgiram na Espanha na última semana e se intensificaram nesta terça-feira, Philippe Coutinho não expressou ao Liverpool o seu desejo de deixar o clube. Segundo apurou o Estado com pessoas próximas ao jogador, ele se mantém neutro na negociação e não interfere nas conversas entre os clubes.

Se antes a amizade de longa data com Neymar colocava Philippe Coutinho perto do Barcelona, após a ida do colega para o Paris Saint-Germain, o meia do Liverpool passou a ser visto como seu possível sucessor.

Nas semanas mais recentes, os rumores sobre uma transferência para o Camp Nou se intensificaram. Em suas declarações públicas, no entanto, o jogador repete que deixa as especulações para a imprensa. E ele se mantém longe das negociações também nos bastidores.

Um possível transferência para o Barcelona, onde atuaria ao lado de Lionel Messi e do ex-companheiro Luis Suárez, pode ser atrativa para qualquer jogador. Na Espanha, ele teria oportunidades de disputar títulos e até ter um reconhecimento maior.

No Liverpool, por outro lado, ele segue como líder técnico do time, o ídolo da torcida e jogando no campeonato nacional que é considerado o mais difícil entre os grandes da Europa.

Nesta terça-feira, o jornal catalão Mundo Deportivo publicou que três dirigentes do Barcelona viajaram até a Inglaterra para sacramentar a contratação do brasileiro. Já o Sport, divulgou no meio desta tarde que Coutinho já teria aceitado a proposta do clube e que a confirmação do acerto sairia em "questão de horas". Há inclusive relatos de que ele não estaria se dedicando totalmente nos treinamentos nos últimos dias.

Os dois jornais afirmam que, após o Liverpool recusar uma proposta inicial de 80 milhões de euros (R$ 293,9 milhões) pelo jogador, o time espanhol ofereceria 100 milhões de euros (R$ 367,3 milhões) para contratá-lo. Em janeiro deste ano, Coutinho renovou seu contrato com o time inglês até 2022. O acordo, contudo, não prevê o pagamento de multa rescisória caso seja quebrado.

De modo inverso, a imprensa britânica se mostra muito mais cética sobre a negociação do jogador. O jornal local Liverpool Echo coloca que o jogador tem treinado normalmente e que sua postura dentro do clube não é motivo de queixas. O técnico Jurgen Klopp também mantém firme sua posição de que não cederá seu principal jogador. Em mais de uma oportunidade, ao ser questionado sobre o assunto em entrevistas coletivas, o alemão respondeu que o meia "não está à venda" e para o Barcelona "poupar suas energias".

Após dois dias de folga geral, Coutinho voltou ao centro de treinamento de Melwood nesta terça-feira. Ele, porém, não treinou junto com o restante do elenco porque ainda trata das dores nas costas que o tiraram da vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, no último amistoso de pré-temporada do clube, disputado no sábado. Com isso, ainda não está confirmado para a estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, no próximo sábado, contra o Watford, no Vicarage Road.