Sem pretensões, Atlético-PR visita o Sport por 'melhor colocação possível' O Atlético Paranaense visita o Sport neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo que terá portões fechados. O time pernambucano foi punido pelo STJD por causa da briga com torcedores do Coritiba, em jogo fora de casa pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.