Sem pretensões, CSA e São Paulo se enfrentam na despedida de 2019. A equipe alagoana foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o time tricolor garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida que será realizada neste domingo, às 16h, no Estádio Rei Pelé.

Após a vitória sobre o Internacional na rodada passada que garantiu a vaga na Libertadores, o São Paulo terá uma equipe cheia de mudanças para o último compromisso da temporada. Os principais jogadores nem sequer viajaram para Maceió.

No CSA, o técnico interino Jacozinho vai ter os desfalques do lateral-direito Apodi, lesionado, e dos volantes João Vitor e Jean Cléber, suspensos. O meia Jonatan Gómez também é baixa, já que está emprestado pelo São Paulo.

Apesar do rebaixamento, Jacozinho falou sobre os objetivos na partida contra o São Paulo. "Vamos procurar jogar mais fechado para tentar arrancar uma vitória contra o São Paulo. Queremos terminar com a cabeça erguida", disse o treinador.

O São Paulo terminará o Campeonato Brasileiro em sexto lugar. O CSA está em 18º lugar, com 32 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que tem 31 pontos.

Como os dois times não têm mais objetivos nesta temporada, o planejamento de 2020 passou a ser o principal foco. No São Paulo, o diretor executivo de futebol Raí renovou o contrato para o ano que vem. No CSA, a diretoria busca a contratação de um treinador e conversou com Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

CSA X SÃO PAULO

CSA: Jordi; Euller, Luciano Castán, Alan Costa (Lucas Dias) e Rafinha; Dawhan, Nilton, Matheus Prado e Bruno Alves; Bustamante e Ricardo Bueno. Técnico: Jacozinho (interino).

São Paulo: Lucas Perri; Igor Vinícius, Diego, Walce e Léo; Luan, Liziero e Gabriel Sara; Helinho, Toró e Calazans. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO).

Local: Rei Pelé.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-per-view.