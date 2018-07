Sem pretensões no Brasileiro, Flu dará chance a garotos contra o Inter Apenas 14.º colocado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já escapou do rebaixamento e não briga por nada de importante nas últimas duas rodadas. Por isso o técnico Eduardo Baptista vai aproveitar os próximos compromissos para fazer testes pensando na temporada 2016. Nesta sexta-feira, ele confirmou que vai escalar os jovens Ygor Nogueira e Ayrton, respectivamente zagueiro e lateral-esquerdo, no time titular que vai pegar o Internacional, sábado à noite, no Maracanã.