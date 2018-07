Sem previsão de alta, ex-goleiro Marcos tem 'boa evolução'

O ex-goleiro Marcos segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, e apresenta "boa evolução", de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira. Internado desde terça, por conta de uma infecção, o ídolo do Palmeiras e campeão mundial pela seleção brasileira em 2002 ainda não tem previsão de alta.

"O ex-goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, Marcos, permanece hospitalizado e apresenta boa evolução do seu quadro clínico. O paciente passa bem e até o momento não há previsão de alta", informou o comunicado dos médicos do Hospital São Luiz.

O boletim não revelou a causa da infecção que gerou a internação do ex-atleta. Na terça, os médicos informaram que Marcos seria submetido a uma série de exames para descobrir a origem da infecção, mas não revelaram se os testes constataram as causas do problema clínico.

Desde sua aposentadoria, em janeiro de 2012, Marcos tem feito poucas aparições públicas, geralmente em eventos corporativos ou em ações promocionais do Palmeiras. A última vez que ele apareceu foi no domingo, quando visitou os jogadores nos vestiários do Allianz Parque antes do clássico com o Corinthians, válido pelo Paulistão. O ex-goleiro tem 41 anos e atualmente ocupa o cargo de "embaixador" do clube alviverde.