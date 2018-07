Sem previsão de volta, Guilherme aparece em treino do Atlético-MG

Menos de 24 horas depois de ter vencido o Fluminense por 4 a 1, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já voltou aos treinos nesta segunda-feira, na Cidade do Galo. Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo na piscina, os reservas foram a campo e participaram de um coletivo contra o time de juniores.

Entre os nomes que foram a campo, estava Guilherme. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular, o jogador até iniciou o trabalho com bola ao lado dos companheiros, mas logo deixou o gramado e foi para a academia, onde deu sequência ao trabalho de recondicionamento físico.

Em meio a uma série de lesões, Guilherme chegou a ser relacionado para enfrentar o Internacional na semana passada, pela Copa Libertadores, mas não foi para o jogo. Depois, o jogador sequer viajou com o grupo para o duelo contra o Fluminense. Com isso, seu retorno à equipe segue um mistério.

Mas Guilherme não é o único problema do Atlético-MG. Também lesionados, o lateral-direito Marcos Rocha, com estiramento na panturrilha esquerda, e o atacante Jô, sentindo dores no joelho direito, ficaram de fora das atividades desta segunda, apenas realizando tratamento.