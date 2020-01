Sem principais atletas, Flamengo divulga jogadores que iniciarão pré-temporada

O Flamengo divulgou, nesta quinta-feira, a lista de jogadores que vai iniciar a pré-temporada na próxima terça, no Ninho do Urubu. A relação não conta com a base do elenco profissional, que segue em férias e só se reapresentará no fim de janeiro, em função da participação no Mundial de Clubes, encerrada apenas em 21 de dezembro.

O início tardio das férias fará o Flamengo começar a sua participação no Campeonato Carioca com atletas da equipe de juniores, que conquistou vários títulos no ano passado, e jogadores que não fizeram parte do elenco principal dirigido por Jorge Jesus em 2019.

Até por causa disso, o Flamengo desistiu de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois pretendia utilizar o elenco sub-20 no Campeonato Carioca, que começa durante o torneio de base - a estreia da equipe no Estadual vai ser em 18 de janeiro, diante de uma equipe classificada da seletiva que conta com America, Americano, Friburguense, Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa.

A relação de 27 atletas que participará da pré-temporada não conta com o atacante Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro e foi o único reforço anunciado pelo clube para a temporada 2020.

Na terça-feira, às 15 horas, vão se apresentar no Ninho do Urubu os seguintes atletas: Bill, Dantas, Gabriel Batista, Gustavo, Guilherme Bala, G. Noga, Hugo Moura, Hugo Souza, Ítalo, João Lucas, João Gomes, Lucas Silva, Luís Henrique, Matheus França, Natan, Pepê, Rafael Santos, Ramon, Richard Rios, Rodrigo Muniz, Thiago Santos, Thiago Fernandes, Vinícius Souza, Vitor Gabriel, Wendel, Yago e Yuri César.