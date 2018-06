Sem principais jogadores, Real Madrid faz 3 a 0 no Numancia pela Copa do Rei

O Real Madrid não teve qualquer dificuldade nesta quinta-feira para confirmar o favoritismo contra o Numancia, o quinto colocado da segunda divisão do futebol espanhol. Mesmo jogando fora de casa e sem as suas principais estrelas, a equipe do técnico francês Zinedine Zidane contou com dois gols de pênalti para vencer por 3 a 0, em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Com o tranquilo resultado, o Real Madrid ficou próximo da classificação às quartas de final. Pode até perder por dois gols de diferença no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na próxima quarta-feira, quando será disputado o duelo da volta.

Sem Cristiano Ronaldo, Modric, Sergio Ramos e Marcelo, entre outros, o Real Madrid entrou em campo nesta quinta-feira apenas com o lateral-direito Carvajal e o atacante galês Gareth Bale entre seus destaques. Foi o suficiente.

Mesmo depois de iniciar em ritmo lento, a equipe madrilenha apostou na boa movimentação de Marco Asensio e Lucas Vázquez no meio para pressionar. E, aos 33 minutos, o próprio Vázquez recebeu passe de Borja Mayoral, invadiu a área e foi derrubado pelo marcador. Pênalti que Gareth Bale cobrou com precisão.

O duelo, então, voltou ao ritmo lento. E o Numancia viu ruir qualquer chance de reação quando Pape Diamanka foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Quando o duelo já se aproximava do término, enfim, o Real Madrid despertou. Aos 43, Isco converteu outro pênalti sofrido por Lucas Vázquez. E, aos 45, Borja Mayoral fez o terceiro de cabeça.

Outro time a vencer fora de casa nas oitavas de final da Copa do Rei foi o Levante. Depois de sair perdendo para o Espanyol, em Barcelona, a equipe teve calma para virar por 2 a 1 com gols de José Luis Morales, de pênalti, e Ivi Lopez.