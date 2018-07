Técnico Dorival Júnior relaciona 23 jogadores no Santos para clássico

O técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista com 23 jogadores relacionados no Santos para o clássico com o Corinthians, domingo, às 11 horas, no Itaquerão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não tem nenhum jogador suspenso.

Estão fora da lista apenas Geuvânio, Alison e Valência, que ainda se recuperam de lesão e seguem fora do time. Apesar de quarta-feira enfrentar o Figueirense no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador deve mandar a campo força máxima.

Dorival não divulgou os titulares, mas o Santos deve ir a campo para encarar o Corinthians com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel.

O time alvinegro do litoral chega para a partida embalado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, vice-líder do Brasileirão. Agora enfrentará o primeiro colocado, que tem sido seu freguês em 2015. Foram quatro jogos entre as equipes até aqui, com três vitórias do Santos e um empate - dois dos triunfos valeram a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Confira a lista de relacionados do Santos para enfrentar o Corinthians:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Chiquinho.

Zagueiros: Gustavo Henrique, David Braz, Werley e Paulo Ricardo.

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Marquinhos Gabriel, Lucas Lima, Serginho, Lucas Otávio, Vítor Bueno e Léo Cittadini.

Atacantes: Ricardo Oliveira, Gabriel, Neto Berola, Nilson, Leandro e Marquinhos.