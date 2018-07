Sem punição, zagueiro poderá reforçar França na Copa

Koscielny recebeu o cartão vermelho direto no jogo de ida do confronto, em Kiev, e ficou de fora da segunda partida, na França. Sem o zagueiro, a seleção francesa reverteu a derrota por 2 a 0 na ida com uma vitória por 3 a 0, em casa, assegurando a vaga na Copa do Mundo.

Koscielny, que atua no Arsenal, cumpriu suspensão automática, mas poderia ter a punição estendida por causa do ato violento. Neste caso, corria o risco de perder algumas partidas da França na fase de grupos do Mundial.

Contudo, a pena se restringiu a apenas um jogo de suspensão, já cumprido na repescagem. Com a decisão, poderá reforçar normalmente a França na Copa caso seja incluído na lista final de convocados do técnico Didier Deschamps.