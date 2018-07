Sem qualquer pretensão, Cruzeiro enfrenta o Fluminense

BELO HORIZONTE - Sem nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro após afastar o risco de rebaixamento, o Cruzeiro entra em campo neste domingo apenas para cumprir tabela e já pensando na temporada de 2013. A equipe enfrenta na 36.ª rodada o campeão antecipado Fluminense, em partida marcada para as 17 horas deste domingo, 18, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

O técnico celeste, Celso Roth, confirmou que o time entrará em campo desfalcado do goleiro Fábio, afastado por causa de dores na panturrilha, e a vaga será preenchida por Rafael. No resto da equipe, fez experiências ao longo da semana para testar formações, como a presença de Diego Renan na lateral esqeurda, mas adiantou que já tem o grupo praticamente formado.

A principal dúvida do técnico era para o substituto do argentino Martinuccio, que não pode jogar devido a cláusulas contratuais com o Fluminense. Celso Roth chegou a experimentar Souza para formar dupla de ataque com Anselmo Ramon, mas indicou que o mais provável é a escalação de Elber. "Existe a real possibilidade de que o Elber inicie o jogo. Ele sabe muito bem o que nós queremos e não precisa de orientação", disse.