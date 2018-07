Sem quatro jogadores, Flamengo faz treino físico

O volante Cáceres e o zagueiro Gonzalez foram liberados para viajar, já que foram convocados para defender as seleções do Paraguai e do Chile, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014. Eles vão desfalcar o Flamengo nos dois próximos jogos na Taça Rio, diante de Boavista e Bangu.

O lateral-direito Léo Moura e o atacante Rafina ainda se recuperam de pancadas recebidas na derrota para o Resende e não participaram do treinamento. Inicialmente, porém, eles não preocupam para o jogo com o Boavista, válido pela segunda rodada da Taça Rio, que será disputado no próximo sábado.