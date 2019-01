Sem quatro 'selecionáveis', São Paulo relaciona 25 para a Copinha

O São Paulo viaja nesta quarta-feira para Araraquara, sede do seu grupo na Copa São Paulo Futebol Júnior, com 25 atletas convocados pelo técnico Orlando Ribeiro, entre eles, o atacante Antony, de 18 anos, que já integra o elenco profissional. Por outro lado, o treinador se vê desfalcado de quatro jogadores com idade para disputar a Copinha, mas que vão servir a seleção brasileiro sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, ainda este mês, no Chile.

São eles Igor Gomes, Jonas Toró, Luan e Walce. Todos vão se apresentar nesta quinta, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a última etapa de treinos antes da viagem até Rancágua, cidade que receberá o Grupo A do Sul-Americano. O Brasil estreia no dia 19, contra a Colômbia.

Assim, Orlando Ribeiro manteve a base do time que disputou a Copa RS, no fim do ano passado, e mesclou atletas nascidos em 2001 (ainda com idade sub-17) e jogadores que estão em transição para o profissional, como Tuta.

Tricampeão do torneio, o São Paulo estreia nesta quinta, 3, às 21h, contra o Holanda-AM, na Arena Fonte Luminosa. O Grupo 7 conta ainda com Serra-ES e Ferroviária.

Confira os 25 inscritos pelo São Paulo na Copinha:

Goleiros: Arthur Gazze, Eduardo e Thiago Couto.

Zagueiros: Diego, Fasson, Morato e Tuta.

Laterais: Caio Felipe, Sena, Welington e Weverson.

Volantes: Cássio, Marcos Jr, Rafael e Rodrigo Nestor.

Meio-campistas: Gabriel Sara, Ed Carlos.

Atacantes: Antony, Danilo, Fabinho, Gabriel Novaes, Paulinho, Thiaguinho, Thiago Paulo e Vitinho.