Sem quatro titulares, Figueirense sonha com vitória no Recife contra o Santa Cruz Para evitar uma lesão grave de seus principais jogadores, o Figueirense vai encarar o Santa Cruz sem quatro de seus titulares nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Arruda, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.