Sem quatro titulares, Jesus faz mistério para estreia do Flamengo na Libertadores

O técnico Jorge Jesus comandou um treinamento nesta segunda-feira no estádio Romelio Martínez, na Colômbia, mas fez mistério sobre o time do Flamengo que vai entrar em campo para enfrentar o Junior Barranquilla, na quarta, no Metropolitano Roberto Melendez, na estreia da Copa Libertadores da América.

O português tem quatro desfalques importantes. Rodrigo Caio e Rafinha, ambos com contusões na coxa esquerda, e Bruno Henrique, trauma na perna direita, foram vetados pelo departamento médico. Já Willian Arão foi expulso na final da Recopa contra o Independiente Del Valle e terá de cumprir na Libertadores.

A principal dúvida está na lateral-direita. Apesar de João Lucas ser o reserva imediato, Jorge Jesus pode improvisar e escalar o atacante Berrío na função. A preocupação do treinador é que o jovem jogador possa sentir o peso de uma estreia tão importante fora de casa.

Sem Rodrigo Caio, o português vai apostar na dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira. Os dois zagueiros foram poupados no último sábado, diante da Cabofriense, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

No meio de campo, Thiago Maia será titular na vaga de Willian Arão. Contratado por empréstimo do Lille, da França, até o final do ano, o volante tem uma grande oportunidade para ganhar mais espaço com Jorge Jesus.

Nesta segunda-feira, o treino foi aberto por apenas 15 minutos. Apesar do pouco tempo, o português fez um trabalho de movimentação técnica e ainda conversou individualmente com alguns jogadores. O treinador ainda vai comandar mais uma atividade nesta terça, em Barranquilla.