Sem Rafa Benítez no banco, Newcastle bate Swansea pelo Inglês

O Newcastle conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Inglês neste domingo ao bater o Swansea por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da principal competição do país. A equipe visitante teve ótimo desempenho no primeiro tempo, mas a vitória veio somente na etapa final, com um gol marcado pelo capitão da equipe, o jovem zagueiro Jamaal Lascelles.

O triunfo fez o Newcastle subir para o décimo lugar no campeonato, com seis pontos. Na próxima rodada, no sábado que vem, a equipe vai receber o Stoke City. Já o Swansea, que ocupa o 15º posto na tabela, com quatro pontos, irá a Londres para enfrentar o Tottenham, também no próximo sábado.

A equipe de Newcastle não teve o seu treinador, Rafa Benítez, no banco de reservas neste confronto diante do Swansea. O técnico espanhol, de 57 anos, se recupera de uma cirurgia de hérnia a que foi submetido nesta semana.

O auxiliar técnico do clube, Francisco de Miguel Moreno, que comandou o time na partida deste domingo, revelou que Benítez deverá retornar às atividades na próxima semana. Moreno também comemorou a atuação dos jogadores, especialmente o desempenho de Lascelles, que tirou a equipe do sufoco com um gol de cabeça, aos 31 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio.

"Jamal tem o espírito de capitão sem dúvida. Ele administra tudo muito bem e está envolvido tão bem em todas as situações (de jogo). Precisamos do Rafa o mais rápido possível. Nesta semana, ele se juntará a nós. Provavelmente na terça-feira", comentou o auxiliar do Newcastle em entrevista ao canal britânico Sky Sports após a partida.