Sem Rafa Márquez e Giovani dos Santos, Osorio faz sua 1ª convocação no México

As ausências mais notadas da lista foram Rafael Márquez e Giovani dos Santos, que estão lesionados. O veterano defensor se machucou em jogo pelo Verona, no último final de semana, pelo Campeonato Italiano, enquanto o meio-campista do Los Angeles Galaxy ainda se recupera de lesão muscular que o deixou de fora da partida contra os Estados Unidos, em outubro, que valeu aos mexicanos uma vaga na Copa das Confederações de 2017.

A estreia do México nas Eliminatórias será no próximo dia 13, contra El Salvador, no estádio Azteca. Quatro dias depois, o time nacional viaja até San Pedro para encarar Honduras, fora de casa. Estes dois confrontos serão os primeiros de Osorio à frente do selecionado mexicano, que confirmou o ex-treinador do São Paulo como novo comandante em outubro, em substituição ao interino Ricardo Ferretti, que vinha ocupando o posto do demitido Miguel Herrera.

Confira os convocados do México:

Goleiros - Alfredo Talavera (Toluca), Moisés Muñoz (América-MEX) e Guillermo Ochoa(Málaga).

Defensores - Paúl Aguilar (América-MEX), Diego Reyes (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Héctor Moreno (PSV Eindhoven), Oswaldo Alanís (Chivas), Jorge Torres (Tigres) e Luis Fuentes (Pumas).

Meio-campistas - José Juan Vázquez (León), Alejandro Castro (Pumas), Héctor Herrera (Porto), Jonathan Dos Santos (Villareal), Miguel Layún (Porto), Andrés Guardado (PSV Eindhoven), Jürgen Damm (Tigres), Carlos Peña (León), Carlos Esquivel (Toluca) e Javier Aquino (Tigres).

Atacantes - Carlos Vela (Real Sociedad), Jesús Corona (Porto), Oribe Peralta (América-MEX), Raúl Jiménez (Benfica) e Javier Hernández (Bayer Leverkusen).